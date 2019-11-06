В бюджете-2020 ко второму чтению увеличили расходы на Раду

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

Народные депутаты получат на 34 млн грн больше

Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной рады в 2020 году составят 2,001 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Таким образом, по сравнению с первым чтением, госбюджета расходы увеличены на 1,7%. В поданном в сентябре документе они были на уровне 1,967 млрд грн.

Кроме того, ко второму чтению расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента и Офиса президента сокращены на 7,2% - с 982 до 913 млн грн.

Однако в проекте сохранили расходы на зарплату сотрудников Офиса президента на уровне 344 млн грн.

Также в проекте госбюджета на 7,3% снижены расходы на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности Кабинета министров Украины - с 904,5 млн грн до 838,3 млн грн.

При этом расходы на зарплату сотрудников правительства также сохранены на уровне 423,4 млн грн.

Напомним, Кабинет министров представил проект закона государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Правительство ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.

Отметим, в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению на создание и функционирование Фонда национального богатства (закладывается 250 млн грн.