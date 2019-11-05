В Украине создадут Фонд национального богатства

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

На создание фонда выделили около 10 млн долларов

В проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению на создание и функционирование Фонда национального богатства (в том числе пополнение уставного капитала) закладывается 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

По данным пресс-службі, по сравнению с редакцией законопроекта, представленного к первому чтению, доходы государственного бюджета (без трансфертов) на 2020 год предложено увеличить на 14,2 млрд грн - с 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн.

Расходы доработанного проекта бюджета увеличены на 10,1 млрд грн - с 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефицит составит 2,09% ВВП.

"Показатели точнены с учетом Бюджетных заключений Верховной рады Украины, одобренных постановлением Верховной рады Украины № 215-VIII от 18.10.2019, на базе основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год по сценарию І", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров прогнозирует, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году вырастет на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению, представленные правительством. При этом прогноз роста ВВП улучшен в сравнении с предыдущим (3,3%), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

Отметим, Кабинет министров Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар.