Кабмин ожидает роста экономики Украины в следующем году на уровне 2018-2019

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

В 2018 году рост был 3,3%, в 2019 году ожидается 3,5%, в 2020 году - 3,7%

Кабинет министров прогнозирует, что реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году вырастет на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные проекта государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению, представленные сегодня правительством.

При этом прогноз роста ВВП улучшен по сравнению с предыдущим (3,3%), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.

После одобрения парламентом госбюджета в первом чтении Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, улучшив прогноз роста ВВП Украины до 3,7% в 2020 году.

Этот прогноз был утвержден Кабинетом министров 23 октября. Согласно ожиданиям, в 2021 году экономика Украины ускорится до 3,8%, а в 2022 году - до 4,1%.

Отметим, в конце октября 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по росту валового внутреннего продукта ВВП) в Украине в 2019 году с 3,0% до 3,5%.

Напомним, новый премьер-министр Алексей Гончарук неоднократно заявлял о планах ускорить экономику Украины и добиться роста 40% за пять лет. По его словам, правительство рассчитывает на рост ВВП не менее 5% в 2020 году и не менее 7% в последующие годы, что в совокупности даст 40% за пять лет.