Госбюджет-2020: где Кабмин Гончарука ищет деньги и на что планирует их тратить

Заседание Кабмина (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кабинет министров на выходных утвердил проект госбюджета ко второму чтению, а во вторник презентовал основные изменения к главной смете страны.

После обновления прогноза развития экономики чиновники рассчитали, что смогут получить больше дивидендов и прибыли от госкомпаний, а также решили сократить расходы на содержание госаппарата.

Вместе с тем в Кабмине пока не планируют увеличивать налоги, несмотря на то, что такие инициативы уже внесли депутаты "Слуги народа". Подробнее – в материале РБК-Украина.

Кабинет министров согласовал проект госбюджета с учетом некоторых правок, поданных народными депутатами ко второму чтению. "Впервые это бюджет развития страны и безопасности людей", – написал на своей странице в Facebook премьер Алексей Гончарук.

Экс-премьер Владимир Гройсман мог бы ему возразить, что, дескать, не впервые. В 2016 году Гройсман, презентуя бюджет в Раде, называл его "человекоцентричным" и таким, который позволит начать "восстановление социальной справедливости и возрождение национальной экономики".

Удалось ли Гройсману реализовать свои планы и удастся ли это Гончаруку, – вопрос риторический. Но дебютные бюджеты обоих премьеров, равно как и проблемы этих документов, во многом похожи.

Скажем, ключевые расходы в проекте Гончарука, как и несколько лет назад – это дотации Пенсионному фонду, выплата долгов, нужды обороны и всевозможные социальные платежи, как пособия и субсидии.

В поиске доходов

Несколько неожиданно в среду Гончарук заявил, что в следующем году налоги расти не будут. По крайней мере, правительство не будет это инициировать.

Вместе с тем уже третий месяц в Раде обсуждается законопроект (№1210) главы финансового комитета Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), который, среди прочего, предлагает повысить ставки рентной платы на добычу железной руду и изменить базу ее налогообложения.

Кроме того, проектом Гетманцева предусмотрен резкий рост акциза на продукцию с использованием технологии нагревания табака. В отраслях предупреждают о миллиардах гривен дополнительной нагрузки на бизнес, если Рада эти инициативы утвердит. Будет ли Кабмин пересчитывать бюджет в случае принятия "ресурсного" проекта – пока неизвестно.

Пока же, пересмотрев макроэкономический прогноз, правительство изыскало дополнительно 13 млрд гривен, увеличив доходы госбюджета до 1,093 трлн гривен. Среди прочего, как пояснила министр финансов Оксана Маркарова, росту доходов по сравнению с изначальной редакцией проекта будет способствовать легализация игорного бизнеса, с которого в госбюджет должно дополнительно поступить 3 млрд гривен.

Еще 10 млрд гривен – это в основном увеличение дивидендов и части чистой прибыли от государственных предприятий, а также небольшое увеличение по налогу на прибыль и поступлений с аренды госимущества, уточнила Маркарова.

Драйверами для привлечения инвестиций может стать приватизация крупных и малых предприятий. По предварительным оценкам, благодаря продаже госимущества в бюджет поступит около 12 млрд гривен. Но эти деньги пойдут на финансирование дефицита, а не в доходы общего фонда.

Кроме того, в бюджете предусмотрено сокращение расходов на госаппарат в размере 10%, как ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

Социальные платежи и госдолг

Расходная часть бюджета по сравнению с изначальной редакцией увеличилась на 15 млрд гривен. Всего, по информации Гончарука, расходы в будущем году составят почти 1,2 трлн гривен. Значительную часть этой суммы – 141,5 млрд гривен, "съест" обслуживание госдолга. А самая крупная статья расходов – дотации Пенсионному фонду – составит 173 млрд гривен. Из них 0,8 млрд гривен предусмотрено как надбавка по присмотру за пенсионерами старше 80 лет.

Всего на соцобеспечение в бюджете-2020 выделено 294 млрд гривен. При этом почти на 12 млрд гривен по сравнению с нынешним годом уменьшатся расходы по выплате жилищных субсидий, на эти цели власти заложили 48 млрд гривен.

Расходы госбюджета частично выросли на зарплаты учителям, создание опорных школ в селах, расширение программы по доступным лекарствам и лечение граждан за рубежом. Кроме того, увеличены траты на программы по культуре и туризму, реконструкции аэропортов, мостов и других объектов инфраструктуры.

Медицина и образование

Расходы на медицину в следующем году должны вырасти до 113,3 млрд гривен по сравнению с 98,2 млрд гривен, предусмотренными на этот год. Особое внимание планируется уделить модернизации экстренной помощи. На 900 млн должны закупить 470 карет скорой помощи, а на 1 млрд – открыть 25 отделений экстренной помощи в каждой области.

Ожидается, что в три раза будет увеличена программа "Доступные лекарства", по которой предусмотрено обеспечение лечения таких болезней, как диабет, астма и гипертония. На эти цели будет заложено 3,2 млрд гривен.

На закупку лекарств для лечения ВИЧ/СПИД, онкологии планируется выделить 9,7 млрд гривен, тогда как в 2019 году эта сумма составила 6,4 млрд. На лечение за границей власти заложили несколько более 1 млрд гривен при 689 млн гривен в этом году.

Образование, как подчеркивают в Кабмине, является одним из приоритетов бюджета-2020. Это направление предусматривает расходы в пределах 145,1 млрд гривен. В 2019 году этот показатель составляет 128,7 млрд гривен.

Кабмин считает эффективной программу "Новая украинская школа", на ее поддержку направят 1,4 млрд гривен, что на 200 млн больше, чем годом ранее. На развитие учебно-практических центров в системе профтехобразования планируют потратить 259 млн гривен, что в пять раз больше, чем сейчас.

"Эта система должна стать эффективной, чтобы люди могли найти новую работу, переквалифицироваться. Это в будущем упросит мобильность трудовых ресурсов и положительно повлияет на экономический рост", – считает Гончарук.

Кабмин также обещает улучшить условия труда начинающих педагогов: в 2020 году почти 74 тысячи молодых учителей получат помощь в размере 21 тысяча гривен. Кроме того, в проекте бюджета предусмотрено 2,2 млрд гривен для надбавок к зарплатам всем учителям.

"Это позволит всем без исключения регионам выплачивать полную надбавку за престижность в размере 30%. А не играться с надбавками и доплатами, что так любят делать на местах", – сказала министр образования Анна Новосад.

Оборона и безопасность

Военный бюджет составит 5,45% прогнозируемого ВВП или 245,8 млрд гривен. Рост финансирования по сравнению с 2019 годом - 16%.

На госгарантии по закупке вооружения и военной техники выделено 9 млрд гривен, при том, что в 2019 году предусмотрено 3 млрд гривен. На финансирование Главного управления разведки Минобороны заложено 3,5 млрд гривен. И еще 2,4 млрд гривен – на производство боеприпасов для Минобороны.

В Министерстве внутренних дел ожидают рост финансирования на 12,4%. Всего бюджет ведомства составит 93 млрд гривен. В основном эти деньги пойдут на рост заработных плат, уточнил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Кроме того, в МВД планируют повысить качество услуг по обеспечению безопасности в сельской местности. Эта программа коснется 3,2 тысяч полицейских. "Новый участковый офицер будет иметь собственное помещение, компьютерную технику, автомобиль. Это позволит качественно защищать интересы граждан", – уточнил Геращенко.

МВД также запускает трехлетнюю программу по обновлению парка пограничных кораблей. Совместно с французскими партнерами за счет бюджетного финансирования будет построено 20 современных кораблей, при этом 25% расходов направят на украинские судостроительные предприятия. Вместе с тем, в 2020 году МВД получит еще 10 вертолетов Airbus для модернизации работы спасателей, полицейских, пограничников и Нацгвардии, пояснил замминистра.

Инфраструктура: ремонт дорог и аэропортов

В госбюджете Кабмин планирует заложить 73,7 млрд гривен на строительство и восстановление инфраструктурных объектов, что почти на 20 млрд гривен больше, чем в этом году. К примеру, на ремонт и реконструкцию дорог направят 38 млрд гривен, безопасность дорожного движения – 3,17 млрд гривен и на реконструкцию аэропортов – 1,07 млрд гривен.

Как отметил Алексей Гончарук, восстановление объектов будет идти не только за счет госфинансирования. Власти намерены привлекать помощь международных партнеров и частных инвесторов, в том числе на условиях концессии.

Субвенции в регионы

Кабинет министров в проекте госбюджета ко второму чтению предусмотрел 2 млрд гривен на субвенцию социально-экономического развития отельных территорий, что почти на 2,8 млрд гривен меньше, чем заложено в бюджете этого года. Эта субвенция существует несколько лет и зачастую используется как стимул для депутатов-мажоритарщиков при голосовании за госбюджет.

Еще 7,5 млрд гривен правительство предлагает направить на проекты за счет Госфонда регионального развития (ГФРР). По ГФРР сумма примерно сопоставима с 2019 годом – 7,7 млрд гривен, из которых за три квартала освоено менее 1,3 млрд гривен.

Ни субвенция, ни ГФРР не работают так, как хотелось бы местному самоуправлению. Как пояснил РБК-Украина исполнительный директор Ассоциации городов Украины (АГУ) Александр Слобожан, оба механизма требуют усовершенствования.

"Должны быть четкие критерии распределения субвенции, нужны формульные расчеты. Насколько нам известно, бюджетный комитет предлагал увеличить субвенцию по соцэконому до 7 млрд гривен, в том числе 2 млрд гривен за счет ГФРР. Со следующего года администрировать все эти расходы будет не Минфин, а Минрегион, который и должен разработать критерии. Какими они будут, нам пока неизвестно", – отметил Слобожан.

Ключевая проблема по субвенции сейчас в том, что деньги "заморожены" на счетах Госказначейства, и местные бюджеты не могут ими воспользоваться. Это создает муниципалитетам проблемы, поскольку ряд проектов города уже частично профинансировали, но не могут их продолжить, не имея возможности использовать субвенцию.

"Проекты по субвенции "соцэконома" финансируются частично за счет местных бюджетов. Города выделили деньги, уже проведены тендеры. Сначала часть средств по субвенции пришла, но их почти сразу заблокировали по поручению Минфина, которому якобы поручил Кабмин, а Кабмин это сделал на основании письма руководителя Офиса президента. На каком основании это произошло и зачем – нам непонятно", – говорит Слобожан.

Собеседник уточнил, что из 2,5 млрд гривен, заблокированных на счетах, 1,4 млрд гривен предназначены для малых городов. "Блокировка средств в этом году нивелирует доверие по реформе объединения общин. У нас будет куча недостроенных проектов. Все это рождает социальное напряжение, поскольку это все – объекты социальной инфраструктуры. К тому же недоволен бизнес, с которым не могут рассчитаться местные бюджеты, поскольку средства должны идти по субвенции, но они заблокированы Госказначейством", – пояснил исполнительный директор АГУ.

По его мнению, в ходе работы над проектом бюджета в профильном парламентском комитете суммы субвенции еще могут быть пересмотрены. Однако сейчас, по мнению Слобожана, чиновники на местах не рискнут ввязываться в новые проекты на условиях совместного финансирования, учитывая проблему с заблокированными средствами по субвенции этого и прошлого годов.