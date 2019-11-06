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У бюджеті-2020 до другого читання збільшили витрати на Раду

Новини » Економіка     06.11.2019 - 11:21
У бюджеті-2020 до другого читання збільшили витрати на Раду
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народні депутати отримають на 34 млн грн більше

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної ради у 2020 році складуть 2,001 млрд грн. Про це свідчать дані проекту закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" (проект №2000), який Кабінет міністрів подав до Верховної ради до другого читання.

Таким чином, у порівнянні з першим читанням держбюджету, видатки збільшено на 1,7%. У поданому у вересні документі вони були на рівні 1,967 млрд грн.

Крім того, до другого читання витрати на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президента та Офісу президента скорочено на 7,2% - до 982 до 913 млн грн.

Проте в проекті зберігли витрати на зарплату співробітників Офісу президента на рівні 344 млн грн.

Також у проекті держбюджету на 7,3% знижені витрати на обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету міністрів України - з 904,5 млн грн до 838,3 млн грн.

При цьому витрати на зарплату співробітників уряду також збережені на рівні 423,4 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів представив проект закону про державний бюджет на 2020 рік до другого читання 5 листопада. Уряд очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%.

Зазначимо, в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання на створення і функціонування Фонду національного багатства (закладається 250 млн грн.

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