Бюджет-2020 и обстрелы на Донбассе: главные новости за вчера

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин внес в Раду бюджет-2020

Кабинет министров Украины внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск на Донбассе, а в Харькове впервые прошел Марш равенства. Подробнее о том, что произошло в воскресенье, 15 сентября, - в материале РБК-Украина.

Кабмин внес в Раду бюджет 2020

В воскресенье состоялось заседание Кабмина, на котором был утвержден проект госбюджета на 2020 год. В ходе брифинга по результатам заседания Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что бюджет рассчитывался по курсу 28,2 грн за доллар. В частности, в бюджете заложено повышение минимальной зарплаты на 550 грн.

На выплату субсидий в проект государственного бюджета на 2020 год будет заложено более 47 миллиардов гривен; 245,8 млрд гривен планируется заложить на безопасность и оборону; доходы бюджета заложены в размере 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен, а долг как процент к ВВП к концу года должен составить не более 54,1%: государственный - 46,7%, гарантированный государством - 7,4%.

Марш Равенства в Харькове

В Харькове впервые состоялся Марш равенства. Изначально местные власти выступали против его проведения, анонсировалось даже судебное разбирательство с целью запретить Марш равенства. Однако, до суда дело так и не дошло и марш состоялся. По данным полиции сам марш прошел без нарушений. Вместе с тем, после того, как участники прайда начали расходиться, были зафиксированы случаи нападений на активистов. Всего же по фактам столкновений в Харькове полиция открыла два дела.

Ситуация на Донбассе

Пророссийские боевики продолжают осуществлять обстрелы украинских позиций из запрещенного минскими соглашениями оружия. В частности, за день, 15 сентября, на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов. Боевики открывали огонь из запрещенных минометов и гранатометов.

Кроме того, в Офисе президента сообщили о работах по ремонту моста в районе Станицы Луганской. В частности, в ОП отметили, что мост будет готов к концу ноября.