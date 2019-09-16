ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бюджет-2020 и обстрелы на Донбассе: главные новости за вчера

Новости » Политика    16.09.2019 - 07:00
Бюджет-2020 и обстрелы на Донбассе: главные новости за вчера
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кабмин внес в Раду бюджет-2020

Кабинет министров Украины внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск на Донбассе, а в Харькове впервые прошел Марш равенства. Подробнее о том, что произошло в воскресенье, 15 сентября, - в материале РБК-Украина.

Кабмин внес в Раду бюджет 2020

В воскресенье состоялось заседание Кабмина, на котором был утвержден проект госбюджета на 2020 год. В ходе брифинга по результатам заседания Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что бюджет рассчитывался по курсу 28,2 грн за доллар. В частности, в бюджете заложено повышение минимальной зарплаты на 550 грн.

На выплату субсидий в проект государственного бюджета на 2020 год будет заложено более 47 миллиардов гривен; 245,8 млрд гривен планируется заложить на безопасность и оборону; доходы бюджета заложены в размере 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен, а долг как процент к ВВП к концу года должен составить не более 54,1%: государственный - 46,7%, гарантированный государством - 7,4%.

Марш Равенства в Харькове

В Харькове впервые состоялся Марш равенства. Изначально местные власти выступали против его проведения, анонсировалось даже судебное разбирательство с целью запретить Марш равенства. Однако, до суда дело так и не дошло и марш состоялся. По данным полиции сам марш прошел без нарушений. Вместе с тем, после того, как участники прайда начали расходиться, были зафиксированы случаи нападений на активистов. Всего же по фактам столкновений в Харькове полиция открыла два дела.

Ситуация на Донбассе

Пророссийские боевики продолжают осуществлять обстрелы украинских позиций из запрещенного минскими соглашениями оружия. В частности, за день, 15 сентября, на Донбассе было зафиксировано девять обстрелов. Боевики открывали огонь из запрещенных минометов и гранатометов.

Кроме того, в Офисе президента сообщили о работах по ремонту моста в районе Станицы Луганской. В частности, в ОП отметили, что мост будет готов к концу ноября.

Назван размер финансирования Пенсионного фонда в бюджете на 2020 год Назван размер расходов на образование в бюджете-2020
Новости Украины ДонбассБюджет 2020
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь