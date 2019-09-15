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Маркарова назвала размер расходов на субсидии в госбюджете на 2020 год

Новости » Политика    15.09.2019 - 15:42
Маркарова назвала размер расходов на субсидии в госбюджете на 2020 год
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

На выплату субсидий заложены более 47 млрд гривен

В проект государственного бюджета на 2020 год будет заложено более 47 миллиардов гривен для выплат субсидий населению. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Маркаровой, расходы на выплату субсидий населению в государственном бюджете на 2020 год составят 47,6 млрд гривен. Министр подчеркнула, что субсидию получат все, кто в ней нуждается.

"47,6 миллиардов заложены на субсидии. То есть в полной мере мы прошли все эти расчеты с Министерством социальной политики, в полной мере все кто будет нуждаться в субсидии, будут ими обеспечены", - заявила Маркарова

Также Маркарова отметила, что в следующем году не будет никаких задержек по выплате субсидий.

"Никаких здесь перебоев не будет", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует заложить в государственный бюджет на 2020 год почти 246 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороны. Для этого в проект госбюджета заложена специальная статья.

Также РБК-Украина писало, что в Верховную раду Украины в воскресенье, 15 сентября, был внесен проект государственного бюджета на 2020 год. Текст документа пока отсутствует на сайте украинского парламента.

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Новости Украины Министерство финансов УкраинысубсидииГосбюджет
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