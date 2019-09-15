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Доходы госбюджета-2020 составят почти 1,8 трлн гривен, - Маркарова

Новости » Политика    15.09.2019 - 15:00
Доходы госбюджета-2020 составят почти 1,8 трлн гривен, - Маркарова
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Дефицит ВВП в 2020 году составит 2,09%

Ресурсная база государственного бюджета Украины на 2020 год составит почти 1,8 триллионов гривен доходов. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова, передает РБК-Украина.

По словам Маркаровой, в проект госбюджета на 2020 год заложены 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен. Также министр добавила, что дефицит ВВП в 2020 году предполагается на уровне 2,09%.

"Наша ресурсная база будет состоять из доходов в размере 1 триллиона 79 миллиардов 500 миллионов гривен. Это та ресурсная база, которая заложена в данный бюджет. Соответственно, и расходная часть сформирована с учетом реалистичных доходов, которые у нас есть. Что очень важно - уменьшение дефицита. Поэтому дефицит к ВВП в 2020 году - это 2,09 %. Это очень амбициозная цель. Мы уверены, что мы его достигнем", - заявила Маркарова.

Она также заявила, что бюджет на следующий год является сбалансированным.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал внесение проекта государственного бюджета на 2020 год в Верховную раду Украины. Премьер заявил, что проект госбюджета будет внесен на рассмотрение парламента до конца 15 сентября.

Также РБК-Украина писало, что Гончарук рассказал, когда парламент получит уточненную версию проекта государственного бюджета на 2020 год. Гончарук заявил, что уточненный госбюджет для второго чтения будет внесен в парламент до 2 ноября.

Второе чтение госбюджета будет подано до 2 ноября, - Гончарук Кабмин сегодня внесет в Раду проект госбюджета на 2020 год, - Гончарук
Новости Украины Министерство финансов УкраиныГосбюджет
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