Бюджет-2020 та обстріли на Донбасі: головні новини за вчора

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кабмін вніс до Ради бюджет-2020

Кабінет міністрів України вніс до парламенту проект державного бюджету на 2020 рік, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ на Донбасі, а в Харкові вперше пройшов Марш рівності. Детальніше про те, що відбулося в неділю, 15 вересня, - в матеріалі РБК-Україна.

Кабмін вніс у Раду бюджет 2020

У неділю відбулося засідання Кабміну, на якому був затверджений проект держбюджету на 2020 рік. У ході брифінгу за результатами засідання Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що бюджет розраховувався за курсом 28,2 грн за долар. Зокрема, в бюджеті закладено підвищення мінімальної зарплати на 550 грн.

На виплату субсидій в проект державного бюджету на 2020 рік буде закладено понад 47 мільярдів гривень; 245,8 млрд гривень планується закласти на безпеку і оборону; доходи бюджету закладені у розмірі 1 трлн 79 млрд 500 млн гривень, а борг як відсоток до ВВП до кінця року повинен скласти не більше 54,1%: державний - 46,7%, гарантований державою - 7,4%.

Марш Рівності в Харкові

У Харкові вперше відбувся Марш рівності. Спочатку місцева влада виступала проти його проведення, анонсувався навіть судовий розгляд з метою заборонити Марш рівності. Однак до суду справа так і не дійшла і марш відбувся. За даними поліції сам марш пройшов без порушень. Разом з тим, після того, як учасники прайду почали розходитися, були зафіксовані випадки нападів на активістів. Всього ж за фактами зіткнень у Харкові поліція відкрила дві справи.

Ситуація на Донбасі

Проросійські бойовики продовжують здійснювати обстріли українських позицій з забороненої мінськими угодами зброї. Зокрема, за день, 15 вересня, на Донбасі було зафіксовано дев'ять обстрілів. Бойовики відкривали вогонь з заборонених мінометів і гранатометів.

Крім того, в Офісі президента повідомили про роботи з ремонту моста в районі Станиці Луганської. Зокрема, у ОП відзначили, що міст буде готовий до кінця листопада.