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Мост на КПВВ "Станица Луганская" планируют открыть в ноябре

Новости » Общество    15.09.2019 - 17:35
Мост на КПВВ "Станица Луганская" планируют открыть в ноябре
Фото: мост в Станице Луганской (facebook.com/odalug)

До 27 ноября планируют открыть основной мост

В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через речку Северский Донец. Сейчас осуществляется асфальтирование дороги от моста в направлении КПВВ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Утром в воскресенье, 15 сентября, на территорию прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтировано почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги.

Кроме того, по состоянию на 12:00 работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста. В общем пока разминировано 1,25 га грунтовой дороги, более гектара технологической дороги; 1,37 га с правой стороны и 1,35 га с левой стороны вдоль дороги и более 2 га участка местности у моста радиусом 125 метров.

Согласно графику, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу, а до 27 ноября - открыть основной мост.

Напомним, 5 сентября РБК-Украина писало, что представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской.

Ранее сообщалось, что украинская сторона завершила демонтаж фортификаций в Станице Луганской.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский еще 2 сентября заявил, что в Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста.

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