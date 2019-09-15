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Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет

Новости » Финансы    15.09.2019 - 14:49
Назван курс доллара на 2020 год, по которому рассчитан бюджет
Иллюстративное фото (НБУ)

Маркарова отметила, что курс доллара не закреплен в бюджете

В проекте государственного бюджета на 2020 год, который сегодня внесет Кабмин в Раду, расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 28,2 грн/доллар. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает коррекспондент РБК-Украина.

Маркарова отметила, что курс не в бюджете, он закреплен в макропрогнозе.

"В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указанный в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он находится на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет ", - заявила Маркарова

Как писало РБК-Украина, по прогнозу аналитиков, начало работы миссии Международного валютного фонда в Киеве для переговоров по новой программе не отразится на курсе гривны к доллару.

Добавим также, глава Национального банка Украины Яков Смолий в начале сентября отмечал, что укрепление курса гривны к доллару в 2019 году было обусловлено фундаментальными рыночными факторами.

Стоит отметить, что в прошлом году Кабмин подал в ВР проект государственного бюджета на 2019 год, в котором расчеты были осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

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