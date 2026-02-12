Був "Орєшнік" чи ні? Що відомо про масштабну тривогу по Україні

Сьогодні, 12 лютого, по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного ракетного комплексу "Орєшнік". Проте, ракета у повітрі не фіксувалася.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про масштабну тривогу та можливий пуск "Орєшніка".
Читайте також: Німеччина розробляє систему виявлення ракет через загрозу ударів "Орєшніком
О 12:26 Повітряні сили ЗСУ оголосили масштабну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.
Паралельно моніторингові канали повідомляли про можливий запуск ракети "Орєшнік" з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.
У повідомленні ПС зазначалося: "Імовірно здійснено пуск БР середньої дальності!".
За даними моніторингових ресурсів, підльотний час ракети до Києва міг складати близько 5 хвилин, а до західних областей - до 10 хвилин.
Втім, фактичного підтвердження перебування ракети у повітряному просторі України не було. Ймовірно, на полігоні Капустин Яр проводили імітаційний пуск.
Згодом Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій щодо ракетної загрози.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спочатку закликав громадян не ігнорувати сигнал тривоги, а згодом повідомив про імітацію запуску.
"Ворог здійснив імітацію пуску вундервафлі", - написав він.
Військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна зазначив, що точна кількість ракет "Орєшнік" у Росії невідома, однак виробництво йде приблизно раз на рік.
"До нас прилетіли тільки дві. Сьогодні не знаю, був чи не був пуск. Але по факту "Орєшнік" у неядерному виконанні серйозного впливу не має", - сказав він.
Як пояснив експерт, ракета розкривається на 6 блоків по 6 частин, тобто 36 блоків, і вирви від неї схожі на наслідки звичайних артилерійських снарядів.
"Це ж говорить про те, що це не серйозно. Тобто, коли "Орєшнік" без ядерного заряду, то це такі "болванки", це більше про залякування", - наголосив Ступак.
Він уточнив, що перехопити "Орєшнік" наявними засобами Україна не може.
Система Patriot не призначена для таких цілей, а американський комплекс THAAD, здатний перехоплювати подібні ракети, коштує близько 3 млрд доларів.
За час повномасштабного вторгнення Росія двічі застосовувала проти України балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік".
Вперше Росія запустила по Україні "Орешник" 21 листопада 2024 року. Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав пуск "успішним випробуванням".
За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.
Вдруге російські окупанти використали "Орєшнік" у ніч на 9 січня, атакувавши Львівську область.
Згодом Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині та оприлюднила кадри цих уламків.
Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявними даними, може бути оснащена як ядерною, так і звичайною боєголовкою.
Деталі про її технічні характеристики обмежені. Путін заявляв, що ракета здатна вражати цілі зі швидкістю 10 Махів (2,5–3 км/с). Згідно з російською класифікацією, її дальність, ймовірно, досягає 5500 км.
Проте за інформацією українських військових, досягати швидкості понад 3,5 км/с. Вона несе шість бойових блоків, кожен із яких, за повідомленнями, містить суббоєприпаси. Через такі характеристики її вважають складною мішенню для перехоплення, хоча сучасні системи ПРО призначені саме для протидії такій загрозі.
Імовірно, ракета створена на базі RS-26 "Рубєж" - зразка середньої дальності, що проходив випробування, але так і не був прийнятий на озброєння. На думку експертів, у новому проєкті могли видалити один зі ступенів прискорення RS-26, тим самим скоротивши дальність польоту.
Докладніше про те, що відомо про російський "Орєшнік" - у матеріалі РБК-Україна.