Німеччина розробляє систему виявлення ракет через загрозу ударів "Орєшніком"

Німеччина першою в ЄС розробляє власну систему виявлення ракет для зменшення залежності від США в оборонній сфері, а також через загрозу ударів російським "Орєшніком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Керівник космічного командування країни Міхаель Траут розповів, що Німеччина планує забезпечити основу для супутникової системи виявлення ракет. Він зауважив, що це національний проєкт, проте Берлін відкритий для співпраці з європейськими союзниками.

Зменшення залежності від США

Зараз ЄС покладається на космічну систему попередження, яку США надають через НАТО, для виявлення ракет дальнього радіуса дії. Проте непередбачуваність американського лідера Дональда Трампа стривожили європейські країни та спонукали їх до перегляду власного військового потенціалу.

"Європа залежала від США у всіх аспектах космічних можливостей. Є гостра потреба нарощувати деякі німецькі та європейські суверенні можливості у виявленні та перехопленні ракет. Ми хочемо не лише мати змогу виявляти ракети, ми хочемо мати змогу боротися з ними на ранній стадії", - наголосив Траут.

Вплив "Орєшніка"

Крім того, вразливість, з якою стикається ЄС у сфері виявлення запусків ракет, підкреслили й удари російським "Орєшніком" по Україні.

Росія вже двічі завдавала удару цією балістичною ракетою, що викликало стурбованість Європи.

Видання зазначає, що Траут відмовився від надання якихось подробиць щодо термінів чи бюджетів проєкту, але підкреслив, що часу на зволікання у Європи немає.