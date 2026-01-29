ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Німеччина розробляє систему виявлення ракет через загрозу ударів "Орєшніком"

Німеччина, Четвер 29 січня 2026 18:44
UA EN RU
Німеччина розробляє систему виявлення ракет через загрозу ударів "Орєшніком" Ілюстративне фото: ракета "Орєшнік" (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

Німеччина першою в ЄС розробляє власну систему виявлення ракет для зменшення залежності від США в оборонній сфері, а також через загрозу ударів російським "Орєшніком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Керівник космічного командування країни Міхаель Траут розповів, що Німеччина планує забезпечити основу для супутникової системи виявлення ракет. Він зауважив, що це національний проєкт, проте Берлін відкритий для співпраці з європейськими союзниками.

Зменшення залежності від США

Зараз ЄС покладається на космічну систему попередження, яку США надають через НАТО, для виявлення ракет дальнього радіуса дії. Проте непередбачуваність американського лідера Дональда Трампа стривожили європейські країни та спонукали їх до перегляду власного військового потенціалу.

"Європа залежала від США у всіх аспектах космічних можливостей. Є гостра потреба нарощувати деякі німецькі та європейські суверенні можливості у виявленні та перехопленні ракет. Ми хочемо не лише мати змогу виявляти ракети, ми хочемо мати змогу боротися з ними на ранній стадії", - наголосив Траут.

Вплив "Орєшніка"

Крім того, вразливість, з якою стикається ЄС у сфері виявлення запусків ракет, підкреслили й удари російським "Орєшніком" по Україні.

Росія вже двічі завдавала удару цією балістичною ракетою, що викликало стурбованість Європи.

Видання зазначає, що Траут відмовився від надання якихось подробиць щодо термінів чи бюджетів проєкту, але підкреслив, що часу на зволікання у Європи немає.

Удар "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, нещодавно Рада Україна-НАТО провела позачергове засідання в Брюсселі через масовані удари країни-агресорки, зокрема із застосуванням ракети "Орєшнік".

Заступник глави Міноборони України Сергій Боєв наголосив, що удар "Орєшніком" поблизу кордону країни НАТО - прояв агресивної політики РФ та відсутність у неї бажання завершити війну.

В ніч на 9 січня російські окупанти вдарили по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Пізніше СБУ показала уламки "Орєшніка". Ці деталі стануть речовими доказами і їх відправлять на експертизу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ракета Орєшнік
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві