Был "Орешник" или нет? Что известно о масштабной тревоге по Украине

Сегодня, 12 февраля, по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического ракетного комплекса "Орешник". Однако, ракета в воздухе не фиксировалась.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о масштабной тревоге и возможном пуске "Орешника".
Читайте также: Германия разрабатывает систему обнаружения ракет из-за угрозы ударов "Орешником
В 12:26 Воздушные силы ВСУ объявили масштабную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения по всей территории Украины.
Параллельно мониторинговые каналы сообщали о возможном запуске ракеты "Орешник" с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.
В сообщении ПС отмечалось: "Предположительно осуществлен пуск БР средней дальности!".
По данным мониторинговых ресурсов, подлетное время ракеты до Киева могло составлять около 5 минут, а до западных областей - до 10 минут.
Впрочем, фактического подтверждения пребывания ракеты в воздушном пространстве Украины не было. Вероятно, на полигоне Капустин Яр проводили имитационный пуск.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ объявили отбой по ракетной угрозе.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сначала призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги, а впоследствии сообщил об имитации запуска.
"Враг осуществил имитацию пуска вундервафли", - написал он.
Военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина отметил, что точное количество ракет "Орешник" в России неизвестно, однако производство идет примерно раз в год.
"К нам прилетели только две. Сегодня не знаю, был или не был пуск. Но по факту "Орешник" в неядерном исполнении серьезного влияния не имеет", - сказал он.
Эксперт пояснил, что когда "Орешник" атакует без ядерного заряда, его действие похоже больше на эффект "болванки" и нацелено больше на запугивание. Ракета раскрывается на 6 блоков по 6 частей, всего 36.
Впрочем, по словам Ступака, перехватить "Орешник" имеющимися средствами Украина не может.
Система Patriot не предназначена для таких целей, а американский комплекс THAAD, способный перехватывать подобные ракеты, стоит около 3 млрд долларов.
За время полномасштабного вторжения Россия дважды применяла против Украины баллистическую ракету средней дальности "Орешник".
Впервые Россия запустила по Украине "Орешник" 21 ноября 2024 года. Тогда российский диктатор Владимир Путин назвал пуск "успешным испытанием".
По украинским данным, "существенных последствий" атаки не было.
Второй раз российские оккупанты использовали "Орешник" в ночь на 9 января, атаковав Львовскую область.
Впоследствии Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовщине и обнародовала кадры этих обломков.
Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.
Детали о ее технических характеристиках ограничены. Путин заявлял, что ракета способна поражать цели со скоростью 10 Махов (2,5-3 км/с). Согласно российской классификации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км.
Однако по информации украинских военных, достигать скорости более 3,5 км/с. Она несет шесть боевых блоков, каждый из которых, по сообщениям, содержит суббоеприпасы. Из-за таких характеристик ее считают сложной мишенью для перехвата, хотя современные системы ПРО предназначены именно для противодействия такой угрозе.
Предположительно, ракета создана на базе RS-26 "Рубеж" - образца средней дальности, который проходил испытания, но так и не был принят на вооружение. По мнению экспертов, в новом проекте могли удалить одну из ступеней ускорения RS-26, тем самым сократив дальность полета.
Подробнее о том, что известно о российском "Орешнике" - в материале РБК-Украина.