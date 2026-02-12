Був "Орєшнік" чи ні? Що відомо про масштабну тривогу по Україні

Сьогодні, 12 лютого, по всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного ракетного комплексу "Орєшнік". Проте, ракета у повітрі не фіксувалася.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про масштабну тривогу та можливий пуск "Орєшніка".

Що сталося

О 12:26 Повітряні сили ЗСУ оголосили масштабну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.

Паралельно моніторингові канали повідомляли про можливий запуск ракети "Орєшнік" з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

У повідомленні ПС зазначалося: "Імовірно здійснено пуск БР середньої дальності!".

За даними моніторингових ресурсів, підльотний час ракети до Києва міг складати близько 5 хвилин, а до західних областей - до 10 хвилин.

Втім, фактичного підтвердження перебування ракети у повітряному просторі України не було. Ймовірно, на полігоні Капустин Яр проводили імітаційний пуск.

Згодом Повітряні сили ЗСУ оголосили відбій щодо ракетної загрози.

Коментарі та оцінки

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спочатку закликав громадян не ігнорувати сигнал тривоги, а згодом повідомив про імітацію запуску.

"Ворог здійснив імітацію пуску вундервафлі", - написав він.

Військовий експерт Іван Ступак у коментарі РБК-Україна зазначив, що точна кількість ракет "Орєшнік" у Росії невідома, однак виробництво йде приблизно раз на рік.

"До нас прилетіли тільки дві. Сьогодні не знаю, був чи не був пуск. Але по факту "Орєшнік" у неядерному виконанні серйозного впливу не має", - сказав він.

Як пояснив експерт, ракета розкривається на 6 блоків по 6 частин, тобто 36 блоків, і вирви від неї схожі на наслідки звичайних артилерійських снарядів.

"Це ж говорить про те, що це не серйозно. Тобто, коли "Орєшнік" без ядерного заряду, то це такі "болванки", це більше про залякування", - наголосив Ступак.

Він уточнив, що перехопити "Орєшнік" наявними засобами Україна не може.

Система Patriot не призначена для таких цілей, а американський комплекс THAAD, здатний перехоплювати подібні ракети, коштує близько 3 млрд доларів.