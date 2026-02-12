Был "Орешник" или нет? Что известно о масштабной тревоге по Украине

Сегодня, 12 февраля, по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения Россией баллистического ракетного комплекса "Орешник". Однако, ракета в воздухе не фиксировалась.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о масштабной тревоге и возможном пуске "Орешника".

Что произошло

В 12:26 Воздушные силы ВСУ объявили масштабную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения по всей территории Украины.

Параллельно мониторинговые каналы сообщали о возможном запуске ракеты "Орешник" с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

В сообщении ПС отмечалось: "Предположительно осуществлен пуск БР средней дальности!".

По данным мониторинговых ресурсов, подлетное время ракеты до Киева могло составлять около 5 минут, а до западных областей - до 10 минут.

Впрочем, фактического подтверждения пребывания ракеты в воздушном пространстве Украины не было. Вероятно, на полигоне Капустин Яр проводили имитационный пуск.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ объявили отбой по ракетной угрозе.

Комментарии и оценки

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сначала призвал граждан не игнорировать сигнал тревоги, а впоследствии сообщил об имитации запуска.

"Враг осуществил имитацию пуска вундервафли", - написал он.

Военный эксперт Иван Ступак в комментарии РБК-Украина отметил, что точное количество ракет "Орешник" в России неизвестно, однако производство идет примерно раз в год.

"К нам прилетели только две. Сегодня не знаю, был или не был пуск. Но по факту "Орешник" в неядерном исполнении серьезного влияния не имеет", - сказал он.

Эксперт пояснил, что когда "Орешник" атакует без ядерного заряда, его действие похоже больше на эффект "болванки" и нацелено больше на запугивание. Ракета раскрывается на 6 блоков по 6 частей, всего 36.

Впрочем, по словам Ступака, перехватить "Орешник" имеющимися средствами Украина не может.

Система Patriot не предназначена для таких целей, а американский комплекс THAAD, способный перехватывать подобные ракеты, стоит около 3 млрд долларов.