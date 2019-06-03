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Бунт в одесской колонии: почти 60 осужденных этапированы в другие тюрьмы

Новости » Общество    03.06.2019 - 18:52
Бунт в одесской колонии: почти 60 осужденных этапированы в другие тюрьмы
Фото: бунт в одесской колонии (dumskaya.net)

Перевод 58 осужденных осуществлялся на основании решения межрегиональной комиссии

Из Южной исправительной колонии №51 в Одессе, где 27 мая произошел бунт осужденных, этапировали в другие учреждения Одесской области 58 заключенных. Об этом говорится в сообщении на странице управления Минюста в Facebook.

Сообщается, что 2 июня 2019 года 58 осужденных ГУ "Южная исправительная колония №51" этапированы в другие учреждения Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции аналогичного уровня безопасности для дальнейшего отбывания наказания.

Перевод осужденных осуществлялся на основании решения межрегиональной комиссии, принятого по результатам рассмотрения обращений, поступивших от осужденных.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание. Позже стало известно, что во время бунта в одесской колонии №51 27 мая пострадали 13 охранников. 

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

Добавим, в колонии в Одессе, где 27 мая заключенные устроили бунт, ввели режим особых условий.

Позже стало известно, что специальная комиссия Государственной уголовно-исполнительной службы Украины решила законсервировать одесскую колонию №51, в которой ранее произошел бунт осужденных.

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