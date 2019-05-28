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Бунт в одесской колонии: число пострадавших возросло до 13

Новости » Происшествия    28.05.2019 - 15:53
Бунт в одесской колонии: число пострадавших возросло до 13
Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

Во время бунта в колонии пострадали 13 охранников

Во время бунта в одесской колонии №51 27 мая пострадали 13 охранников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свободу".

Во время бунта в колонии в Одессе 27 мая пострадали 13 работников колоний №51 и №14 - двое из них до сих пор находятся в больнице, сообщил главный врач Одесской городской клинической больницы №11 Николай Турчин.

Пострадавших в больницу доставляли дважды - четырех человек около 13:00, еще девять - около 17:00. Еще одного отправили в другую больницу.

"Из 13 пострадавших 11 получили помощь амбулаторно, двоих госпитализировали - одного с переломом основания черепа и ушибом мозга, а другого - с скальпированной раной головы и открытой черепно-мозговой травмой. В остальных были ушибы, у троих - закрытые черепно-мозговые травмы с сотрясениями мозга, в двух - переломы", - заявил Турчин.

О пострадавших заключенных информации нет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

Добавим, в колонии в Одессе, где 27 мая заключенные устроили бунт, ввели режим особых условий.

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