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Бунт в одеській колонії: майже 60 засуджених етаповані в інші колонії

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 18:52
Бунт в одеській колонії: майже 60 засуджених етаповані в інші колонії
Фото: бунт в одеській колонії (dumskaya.net)

Переведення 58 засуджених здійснювалося на підставі рішення міжрегіональної комісії

З Південної виправної колонії №51 в Одесі, де 27 травня стався бунт засуджених, етапували в інші установи Одеської області 58 ув'язнених. Про це йдеться в повідомленні на сторінці управління Мін'юсту в Facebook.

Повідомляється, що 2 червня 2019 року 58 засуджених ГУ "Південна виправна колонія №51" етаповані в інші установи Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань і пробації Міністерства юстиції аналогічного рівня безпеки для подальшого відбування покарання.

Переведення засуджених здійснювалося на підставі рішення міжрегіональної комісії, прийнятого за результатами розгляду звернень, що надійшли від засуджених.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південної виправної колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування. Пізніше стало відомо, що під час бунту в одеській колонії №51 27 травня постраждали 13 охоронців.

Український омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.

Додамо, в колонії в Одесі, де 27 травня в'язні влаштували бунт, ввели режим особливих умов.

Пізніше стало відомо, що спеціальна комісія Державної кримінально-виконавчої служби України вирішила законсервувати одеську колонію №51, у якій раніше стався бунт засуджених.

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