"Було б помилкою": Путін вигадав причину перенесення саміту у Будапешті

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті не відбудеться через відсутність підготовки.

Про це овідомляє РБК-Україна с посиланням на заяву Володимира Путіна.

Російський диктатор заявив, що в останній розмові з Трампом саміт у Будапешті був запропонований саме американською стороною. Він додав, що зустріч такого рівня необхідно "гарно готувати".

"І для мене, і для американського президента було б помилкою підійти до цього легковажно і залишити цю зустріч без очікуваного результату", - зазначив Путін.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп оголосив про ймовірну зустріч з російським диктатором в Угорщині, щоб спробувати покласти край війні в Україні. Американський лідер наголосив, що не хотів би проводити "марну зустріч", але припустив, що можливі подальші події.

Після цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про відмову Росії від перемир’я. Він повідомив, що обговорив із держсекретарем США Марко Рубіо поточну ситуацію та можливі кроки для організації зустрічі Путіна і Трампа.

У середу, 22 жовтня, президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

У Міністерстві фінансів США повідомили, що нові антиросійські санкції запроваджені, щоби змусити диктатора налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, американський президент скасував очікувану зустріч з російським диктатором. Трамп заявив, що вирішив не проводити переговори з Путіним, оскільки був впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.

Зазначимо, експрезидент Росії Дмитро Медведєв вже назвав санкції США та скасування саміту з Путіним "актом війни" проти РФ.

