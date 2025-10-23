"Было бы ошибкой": Путин придумал причину переноса саммита в Будапеште

Встреча Трампа и Путина

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп объявил о вероятной встрече с российским диктатором в Венгрии, чтобы попытаться положить конец войне в Украине. Американский лидер подчеркнул, что не хотел бы проводить "бесполезную встречу", но предположил, что возможны дальнейшие события.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отказе России от перемирия. Он сообщил, что обсудил с госсекретарем США Марко Рубио текущую ситуацию и возможные шаги для организации встречи Путина и Трампа.

В среду, 22 октября, президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

В Министерстве финансов США сообщили, что новые антироссийские санкции введены, чтобы заставить диктатора настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.

Кроме того, американский президент отменил ожидаемую встречу с российским диктатором. Трамп заявил, что решил не проводить переговоры с Путиным, поскольку был уверен, что не сможет достичь желаемого результата.

Отметим, экс-президент России Дмитрий Медведев уже назвал санкции США и отмену саммита с Путиным "актом войны" против РФ.