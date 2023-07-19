Були незадоволені війною в Україні. Британська розвідка завербувала низку росіян

Голова британської служби зовнішньої розвідки MI6 сер Річард Мур заявив, що його відомство завербувало низку росіян, що виступили проти війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Мур наголосив, що двері завжди відкриті для будь-яких росіян, що хочуть приєднатися до британського розвідувального агентства, щоб працювати над припиненням кровопролиття в Україні.

"Ми розглядатимемо їхні пропозиції допомоги з обережністю та професіоналізмом, якими славиться моя служба. Їхні секрети завжди будуть у безпеці з нами", - додав він.

Мур також зізнався, що був спантеличений невдалим заколотом "ПВК Вагнера" 24 червня. Він сказав, що угода, яку російський диктатор Володимир Путін був змушений укласти з лідером "вагнерівців" Євгенієм Пригожиним, була приниженням.

Переворот Пригожина

24 червня лідер ПВК "Вагнера" звинуватив російські війська в тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми найманцями вирушив штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

"Вагнерівці" в Білорусі

У Білорусі зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи з супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб.

Перші колони "вагнерівців" помітили у Білорусі 15 липня. Вчора, 18 липня, моніторингова група повідомила, що до Білорусі приїхали ще дві колони найманців Пригожина, у яких прибуло 170-185 машин.

Сьогодні ж глава ПВК "Вагнера" начебто виступив перед найманцями, які приїхали в Білорусь і заявив, що вони зроблять білоруську армію "другою в світі".

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