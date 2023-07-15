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Велика колона бойовиків "Вагнера" прибула до Білорусі, - "Гаюн"

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Білорусь, Субота 15 липня 2023 10:12
Велика колона бойовиків "Вагнера" прибула до Білорусі, - "Гаюн" Фото: колона "вагнерівців", ймовірно, прибула до Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика колона найманців ПВК "Вагнера" 15 липня, ймовірно, прибула до Білорусі. За попередніми даними, зафіксовано пересування щонайменше 60 автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Сьогодні зранку у Білорусі зафіксування колону легкових та вантажних авто на номерах так званих "Л/ДНР". За даними "Гаюна", це колона ПВК "Вагнера", яка вночі заїхала з території Росії.

Колона пройшла маршрутом у напрямку Осиповичів. Ймовірно, бойовики рухаються до наметового містечка.

Моніторингова група повідомляє, що у колоні зафіксовано мінімум 60 автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, "буханки" та мінімум 3 автобуси для перевезення людей. Колону супроводжувало ДАІ Білорусі.

Що цьому передувало

Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина частина його бойовиків повинна була переміститися до Білорусі. Туди ж мав прибути і сам Пригожин.

Протягом майже трьох тижнів не було офіційного підтвердження, що бойовики "Вагнера" та їх ватажок перебувають у Білорусі. Проте вчора у мережі з'явилися кадри Пригожина у наметовому містечку. Аналітики припускали, що він міг перебувати на території Білорусі.

Також Міноборони Білорусі вчора опублікувало сюжет, де повідомили, що нібито "вагнерівці" тренують територіальну оборону.

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