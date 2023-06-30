ua ru
Пт, 30 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі збудували табір, де можуть розмістити тисячі "вагнерівців", - "Гаюн"

Новость на русском →
П'ятниця 30 червня 2023 20:52
У Білорусі збудували табір, де можуть розмістити тисячі "вагнерівців", - "Гаюн" Фото: у Білорусі збудували табір, де можуть розмістити тисячі "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі завершили будівництво польового табору під Осиповичами. Там можуть розмістити тисячі найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторинговий канал, видання BBC сьогодні, 30 червня, оприлюднило супутниковий знімок нового польового табору в Білорусі, який розмістили на території колишньої військової частини в Могильовській області.

У Білорусі збудували табір, де можуть розмістити тисячі &quot;вагнерівців&quot;, - &quot;Гаюн&quot;Фото: супутникові знімки польового табору в Білорусі (bbc.com)

У "Гаюні" підрахували, що на знімку приблизно 298 наметів М-30, в яких в середньому можна розмістити по 30 осіб. Таким чином, місця обладнали для 8 940 солдатів. Але не всі намети є житловими, оскільки там також мають бути місця для господарських потреб: душові, туалети, столові і не тільки.

"Таким чином, можна з упевненістю сказати, що табір розбитий приблизно на 8 000 осіб", - уточнює моніторинговий канал.

Також, за інформацією "Гаюна", на знімку помітні й обладнані укріплення у північній частині колишньої ВЧ. При цьому військової чи будівельної техніки там немає.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив провальну спробу державного перевороту в Росії. Його заколот стих практично за день і завершився переговорами з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

В результаті влада РФ пробачила "вагнерівцям" і дозволила їм "піти в Білорусь". Декілька днів тому Лукашенко заявляв, що Пригожин вже перебував на території РБ.

Водночас ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі. Але найманців Пригожина на території країни поки що немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь ПВК Вагнера Євген Пригожин
NEWS
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
Провокація чи реальна загроза? Навіщо росіяни виводять людей з ЗАЕС та лякають "терактом"
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни