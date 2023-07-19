Были недовольны войной в Украине. Британская разведка завербовала ряд россиян

Глава британской службы внешней разведки MI6 сэр Ричард Мур заявил, что его ведомство завербовало ряд россиян, выступивших против войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Мур подчеркнул, что двери всегда открыты для любых россиян, которые хотят присоединиться к британскому разведывательному агентству, чтобы работать над прекращением кровопролития в Украине.

"Мы будем рассматривать их предложения помощи с осторожностью и профессионализмом, которыми славится моя служба. Их секреты всегда будут в безопасности с нами", - добавил он.

Мур также признался, что был озадачен неудачным мятежом "ЧВК Вагнера" 24 июня. Он сказал, что соглашение, которое российский диктатор Владимир Путин был вынужден заключить с лидером "вагнеровцев" Евгением Пригожиным, было унижением.

Переворот Пригожина

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

"Вагнеровцы" в Беларуси

В Беларуси занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя по спутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек.

Первые колонны "вагнеровцев" заметили в Белоруссии 15 июля. 18 июля мониторинговая группа сообщила, что в Беларусь приехали еще две колонны наемников Пригожина, в которых прибыло 170-185 машин.

Сегодня же глава ЧВК "Вагнера" вроде бы выступил перед приехавшими в Беларусь наемниками и заявил, что они сделают белорусскую армию "второй в мире".

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