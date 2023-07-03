Під Осиповичами у Білорусі розгорнули будівництво польового табору для найманців ПВК "Вагнера". У мережі з'явилися знімки табору, що розрахований на тисячі людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Сирена" .

У Telegram-каналі повідомляють, що фото табору зроблені місцевим мешканцем. На них можна помітити намети М-30, а також буржуйки та настили, які встановлюються у них.

Повідомляється, що в одному такому наметі може розміститися до 60 осіб, а на встановлення кожного намету йде не більше 30 хвилин.

Фото: у мережі показали фото табору в Білорусі, в якому можуть розмістити "вагнерівців" (t.me/news_sirena/16345)

Табір для "вагнерівців"

Раніше моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" опублікував знімок нового табору в Білорусі. На знімку видно приблизно 298 наметів, в яких можна розмістити в середньому по 30 осіб. Не всі намети є житловими.

У "Гаюні" вважають, що табір розбитий приблизно на 8 тисяч людей.

Що цьому передувало?

24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив війська Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми вояками подався штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.

Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.

При цьому станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.