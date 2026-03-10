ua en ru
Буферна зона на Сумщині: Зеленський розповів, чи дійсно є загроза для області

19:29 10.03.2026 Вт
2 хв
Окупанти, на відміну від ЗСУ, "борються" проти цивільних цілей
aimg Валерій Ульяненко aimg Дмитро Левицький
Буферна зона на Сумщині: Зеленський розповів, чи дійсно є загроза для області Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr.com)

На сьогодні ризиків для Сумської області немає, попри те, що РФ не відмовилась від своїх планів зробити там буферну зону.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналіста РБК-Україна.

Читайте також: Сумщина під прицілом? Навіщо РФ промацує кордон і чи зможе створити "буферну зону"

Президент розповів, що росіяни досі хочуть зробити буферну зону і на Сумщині, і на Харківщині.

"Від цієї цілі ніхто не відмовлявся, але і ми від наших цілей не відмовляємося, ми всюди їм блокували. Тому на Сумщині ніяких на сьогодні ризиків немає", - наголосив він.

Зеленський зауважив, що Збройним силам відомо про ситуацію на кордоні, зокрема, в одному з населених пунктів, з якого ворог викрав місцевих жителів. Він сказав, що українські захисники будуть вирішувати питання, відповідно до своїх завдань.

"Ви бачите, що ми там боремось, ми захищаємо наші села, нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. Росія бореться проти цивільних цілей, а у нас цілі військові", - зазначив президент.

Викрадення жителів села Сопич

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади Сумщини. Йдеться про 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації й залишалися у прикордонному селі.

Пізніше інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести". Й ньому розповіли, що росіяни вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де вони нині й перебувають.

Того ж дня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що такі дії росіян є явним порушенням міжнародного гуманітарного права. Зокрема, примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами та звичаями війни.

Раніше, у грудні минулого року російські окупанти перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області. Тоді вони теж викрали місцевих жителів і вивезли їх на російську територію - йдеться про близько 50 цивільних, які відмовилися від евакуації вглиб України.

Раніше також повідомлялося, що росіяни "промацують" кордон і шукають слабкі місця в українській обороні. Зокрема, ворог намагається заходити на напрямках, які раніше не були настільки активними.

