ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині, - ЗМІ

11:28 06.03.2026 Пт
2 хв
Репортаж з викраденими українцями показали на російському пропагандистському каналі
aimg Тетяна Степанова
Росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині, - ЗМІ Фото: росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині (Getty Images)

Російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади, що у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кордон.Медіа".

Йдеться про близько 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі.

Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести".

У репортажі йдеться про те, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Фото: скріни з пропагандиського репортажу

Що на відео дійсно жителі Сопича, "Кордон.Медіа" підтвердили власні джерела. Голова Есманьської громади Сергій Мінаков також раніше повідомляв, що з ними був втрачений зв’язок.

Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19 цивільних, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.

Водноча в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці окупанти не полишали спроб інфільтруватися ще з грудня минулого року.

Викрадення жителів Грабовського

Нагадаємо, у грудні минулого року російські війська перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області.

Окупанти викрали місцевих жителів і вивезли їх на російську територію. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.

За даними ЗСУ, тоді російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському.

Раніше також повідомлялося, що росіяни "промацують" кордон і шукають слабкі місця в українській обороні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
Новини
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Угорщина взяла в заручники співробітників Ощадбанку і викрала гроші, - Сибіга
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні