Росіяни викрали і вивезли жителів ще одного села на Сумщині, - ЗМІ
Російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади, що у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кордон.Медіа".
Йдеться про близько 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі.
Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести".
У репортажі йдеться про те, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.
Фото: скріни з пропагандиського репортажу
Що на відео дійсно жителі Сопича, "Кордон.Медіа" підтвердили власні джерела. Голова Есманьської громади Сергій Мінаков також раніше повідомляв, що з ними був втрачений зв’язок.
Усього в Сопичі останніми роками було близько 300 жителів, але поступово вони виїздили із прикордонного села. А 19 цивільних, попри всі ризики, залишилися та написали заяви на відмову від евакуації.
Водноча в Сопичі, як і у сусідніх селах цієї ж громади Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці окупанти не полишали спроб інфільтруватися ще з грудня минулого року.
Викрадення жителів Грабовського
Нагадаємо, у грудні минулого року російські війська перетнули кордон України в районі села Грабовське Сумської області.
Окупанти викрали місцевих жителів і вивезли їх на російську територію. Йдеться про близько 50 цивільних, які раніше відмовилися від евакуації вглиб України.
За даними ЗСУ, тоді російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському.
Раніше також повідомлялося, що росіяни "промацують" кордон і шукають слабкі місця в українській обороні.