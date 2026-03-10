Буферная зона на Сумщине: Зеленский рассказал, действительно ли есть угроза для области

На сегодня рисков для Сумской области нет, несмотря на то, что РФ не отказалась от своих планов сделать там буферную зону.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналиста РБК-Украина .

Президент рассказал, что россияне до сих пор хотят сделать буферную зону и на Сумщине, и на Харьковщине.

"От этой цели никто не отказывался, но и мы от наших целей не отказываемся, мы везде им блокировали. Поэтому на Сумщине никаких на сегодня рисков нет", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Вооруженным силам известно о ситуации на границе, в частности, в одном из населенных пунктов, из которого враг похитил местных жителей. Он сказал, что украинские защитники будут решать вопросы, в соответствии со своими задачами.

"Вы видите, что мы там боремся, мы защищаем наши села, нашу гражданскую инфраструктуру, наши города. Россия борется против гражданских целей, а у нас цели военные", - отметил президент.

Похищение жителей села Сопич

Напомним, 6 марта стало известно, что российские оккупанты похитили и вывезли в РФ жителей приграничного села Сопич Эсманской общины Сумщины. Речь идет о 19 местных жителях, которые отказались от эвакуации и оставались в приграничном селе.

Позже интервью с ними показали на российском пропагандистском канале "Вести". В нем рассказали, что россияне вывезли людей в поселение где-то в Брянской области, где они сейчас и находятся.

В тот же день уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что такие действия россиян являются явным нарушением международного гуманитарного права. В частности, принудительная депортация гражданского населения и грубое пренебрежение законами и обычаями войны.