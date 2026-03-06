Лубінець звернувся до РФ щодо викрадення жителів села на Сумщині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської сторони щодо викрадення жителів села Сопич на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Лубінця.

"Росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", - повідомив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права - примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому", - зазначив він.

Як наголосив омбудсмен, Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.