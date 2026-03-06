ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Лубінець звернувся до РФ щодо викрадення жителів села на Сумщині

13:20 06.03.2026 Пт
2 хв
Омбудсмен вимагає доступу до викрадених українців
aimg Тетяна Степанова
Лубінець звернувся до РФ щодо викрадення жителів села на Сумщині Фото: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до російської сторони щодо викрадення жителів села Сопич на Сумщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Лубінця.

"Росіяни ймовірно викрали та вивезли жителів села Сопич Есманьської громади на Сумщині. Йдеться про 19 громадян України. За інформацією, з ними спочатку зник зв’язок, а згодом їхні інтерв’ю з’явилися на російському каналі", - повідомив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що такі дії є явним порушенням міжнародного гуманітарного права - примусова депортація цивільного населення та грубе нехтування законами і звичаями війни.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою організувати термінове відвідування громадян України, після відвідування повідомити мені про стан їхнього здоров’я та умови утримання, а головне - забезпечити їхнє швидке повернення додому", - зазначив він.

Як наголосив омбудсмен, Україна наполягає на дотриманні міжнародного права та захисті прав своїх громадян.

Викрадення жителів села Сопич

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомили, що російські окупанти викрали та вивезли до РФ жителів прикордонного села Сопич Есманьської громади у Сумській області.

Росіяни викрали 19 місцевих жителів, які відмовилися від евакуації і залишалися у прикордонному селі.

Інтервʼю з ними показали на російському пропагандистському каналі "Вести".

У репортажі йдеться про те, що російські військові вивезли людей у поселення десь у Брянській області, де нині всі й перебувають.

Голова Есманьської громади Сергій Мінаков також раніше повідомляв, що з жителями села був втрачений зв’язок.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні Дмитро Лубінець
Новини
Великий обмін: з полону повернулися 300 українців (фото та відео)
Великий обмін: з полону повернулися 300 українців (фото та відео)
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні