"Буду стрелять по ногам": под Луцком на крыше подрались военный ТЦК и мужчина, оба упали (видео)

В селе Струмовка под Луцком произошла драка между работником ТЦК и гражданским. Военный угрожал стрелять, а потом сбросил с крыши мужчину, который находился в розыске, и упал сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и "Волынские новости" .

На видео, опубликованных в сети, слышно, как военный на русском языке угрожает мужчине стрелять по ногам, а также тем, кто снимает инцидент на видео.

В Волынском ТЦК и СП сообщили "Волынским новостям", что во время совместных мероприятий по оповещению населения в селе Струмовка представители ТЦК вместе с полицейскими обнаружили транспортное средство, водитель которого, заметив группу оповещения, пытался избежать проверки и не реагировал на законные требования об остановке.

Впоследствии гражданин оставил автомобиль, забежал на территорию частной застройки и поднялся на крышу. Находясь там, он просил помощи из-за страха высоты, одновременно избегая контакта с военнослужащими.

Для безопасного спуска ему предоставили лестницу, которую он сам же забрал на крышу, однако долгое время не решался воспользоваться ею. При попытке установить контакт и помочь ему спуститься между гражданином и военнослужащим возникла толкотня, в результате чего оба упали с крыши.

В дальнейшем мужчина сообщил, что сознательно пытался избежать общения, поскольку находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

Сейчас он доставлен в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии. Телесных повреждений он не получил.