У будинку під Києвом були військові, які пройшли Маріуполь, Азовсталь і полон, - Решетилова

В Петропавлівській Борщагівці перебували не лише мобілізовані, а й військові з бойовим досвідом. При цьому інцидент у пункті дислокації військової частини підриває довіру між суспільством і армією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву військової омбудсменки Ольги Решетилової.

За її словами, у пункті дислокації, який зазнав нападу, поруч із новобранцями перебували бійці з бойовим досвідом.

"Окрім мобілізованих, знаходились військовослужбовці, які пройшли бої за Маріуполь, Азовсталь, російський полон і повернулися в стрій. Захищати свою державу, цивільне населення, українських дітей. Населення ж віддячило їм плювками, яйцями, вибитими вікнами і матюкливими підлітками", - наголосила вона.

Перевірка порушень та проблема довіри

Омбудсмен зазначила, що у межах перевірки буде встановлено, чи були порушення щодо процедур та етапів проходження служби стосовно новобранців і військових, які повернулися із самовільного залишення частини.

Водночас вона зауважила, що питання відновлення довіри між військом і цивільними після подібних інцидентів залишається відкритим.

"Чи зможемо ми відновити довіру між військом і суспільством, яка вкотре підірвана вчорашніми подіями, - питання відкрите. Очевидно, кожному і кожній потрібно докласти до цього зусиль. Не кожен і не кожна хочуть це робити", - підсумувала Решетилова.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці місцеві жителі зібралися біля одного з приватних будинків. У соцмережах з'явилися повідомлення про те, що в його підвалі нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

Згодом командувач Нацгвардії Олександр Півненко підтвердив, що в будинку перебували військовослужбовці НГУ. За його словами, їх знайшли після самовільного залишення місця служби.

Пізніше Нацгвардія розпочала службову перевірку обставин інциденту. У відомстві наголосили, що за її результатами винних притягнуть до відповідальності.