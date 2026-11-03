В доме под Киевом были военные, прошедшие Мариуполь, Азовсталь и плен, - Решетилова

В Петропавловской Борщаговке были не только мобилизованные, но и военные с боевым опытом. При этом инцидент в пункте дислокации воинской части подрывает доверие между обществом и армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление военного омбудсмена Ольги Решетиловой.

По ее словам, в пункте дислокации, который подвергся нападению, рядом с новобранцами находились бойцы с боевым опытом.

"Кроме мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, Азовсталь, российский плен и вернувшиеся в строй. Защищать свое государство, гражданское население, украинских детей. Население же отблагодарило их плевками, яйцами, выбитыми окнами и матерящимися подростками", - подчеркнула она.

Проверка нарушений и проблема доверия

Омбудсмен отметила, что в рамках проверки будет установлено, были ли нарушения в отношении процедур и этапов прохождения службы в отношении новобранцев и военных, вернувшихся из самовольного оставления части.

В то же время она отметила, что вопрос восстановления доверия между войском и гражданскими после подобных инцидентов остается открытым.

"Сможем ли мы восстановить доверие между войском и обществом, которое в очередной раз подорвано вчерашними событиями, - вопрос открытый. Очевидно, каждому и каждой нужно приложить к этому усилия. Не каждый и не каждая хотят это делать", - подытожила Решетилова.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались возле одного из частных домов. В соцсетях появились сообщения о том, что в его подвале якобы содержались мужчины, которые самовольно оставили воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, их обнаружили после самовольного покидания места службы.

Позже Нацгвардия начала служебную проверку обстоятельств инцидента. В ведомстве подчеркнули, что по ее результатам виновные будут привлечены к ответственности.