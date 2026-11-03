Буданов зробив заяву щодо подій у Петропавлівській Борщагівці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

За словами керівника ОП, події у Петропавлівській Борщагівці шкодять єдності українців, особливо в умовах російської загрози.

Наразі правоохоронці та уповноважені органи з'ясовують усі обставини інциденту. Вони мають встановити повну картину того, що сталося, а також визначити відповідальних і вжити заходів для притягнення винних до відповідальності.

Буданов додав, що влада вже опрацьовує разом із силовим блоком необхідні рішення. Вони мають забезпечити належну реакцію на події та допомогти запобігти можливим провокаціям у майбутньому.

Крім того, керівник Офісу президента закликав українців під час ухвалення рішень і врегулювання конфліктів керуватися інтересами нації та держави.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, ввечері 2 листопада біля приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці зібралися місцеві жителі. У мережі поширили інформацію про те, що в підвалі нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.