РФ вночі била по енергетиці: у Міненерго розповіли, де є знеструмлення

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики одразу у кількох областях, в результаті знеструмлення спостерігаються у Запорізькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти та складні погодні умови зумовлюють вимушене застосування обмежень на всій території країни", - зазначив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Зазначається, що цієї ночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Внаслідок атак на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Ситуація у регіонах

За даними Міненерго, найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні. У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Повідомляється, що повернення від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Аварійно-відновлювальні роботи у столиці та регіоні тривають цілодобово.

Як і в попередні тижні, на Одещині зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

Де діють графіки

У Міненерго підкреслили, що в усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Також у кількох областях вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів. Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації.

У зв’язку з масованими атаками російської федерації в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Координацію робіт із ліквідації наслідків здійснює перший віце-прем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль. Відповідні штаби вже розпочали роботу, всі служби працюють у посиленому режимі.