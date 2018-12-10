ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха", - источники

Новости » Политика    10.12.2018 - 10:16
Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха", - источники
Фото: Филарет (РБК-Украина)

В церковных кругах сомневаются в выдвижении Филарета на предстоятеля поместной церкви

После создания поместной церкви нынешний предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет может получить титул "почетного патриарха". Об этом говорится материале РБК-Украина "В ожидании Собора: какой будет автокефальная православная церковь в Украине и кто ее возглавит".

Отметим, на прошлой неделе с новой силой начала распространяться информация о том, что Филарет не будет претендовать на пост предстоятеля поместной Православной церкви в Украине. Однако глава информационного управления УПЦ (КП) архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что Филарет огласит свое окончательное решение на объединительном Соборе 15 декабря.

В то же время в ходе визита Чернигов он призвал не обращать внимания на слухи.

"Это все неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 95-ом году, и никто эту благодать с меня не снимет", - заявил он.

По версии, описываемой собеседниками РБК-Украина из числа служителей церкви, Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха" как признание его заслуг перед церковью и народом.

Кроме того, в церковных кругах отмечают, что персона Филарета может помешать максимально широкому объединению иерархов различных действующих церквей в поместную. По словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука), который поддерживает автокефалию, в случае избрания предстоятелем Филарета "никто или мало кто" из УПЦ (МП) перейдет в новую церковь.

Напомним, ранее Филарет заявил, что в объединительном Соборе примут участие три или четыре архиерея УПЦ Московского патриархата.

На прошлой неделе Синод УПЦ МП запретил своему епископату участвовать в объединительном Соборе.

 

Поместная церковь может получить томос 25 декабря или 6 января
Новости Украины церковьАвтокефалия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь