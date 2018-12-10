Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха", - источники

Фото: Филарет (РБК-Украина)

В церковных кругах сомневаются в выдвижении Филарета на предстоятеля поместной церкви

После создания поместной церкви нынешний предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарет может получить титул "почетного патриарха". Об этом говорится материале РБК-Украина "В ожидании Собора: какой будет автокефальная православная церковь в Украине и кто ее возглавит".

Отметим, на прошлой неделе с новой силой начала распространяться информация о том, что Филарет не будет претендовать на пост предстоятеля поместной Православной церкви в Украине. Однако глава информационного управления УПЦ (КП) архиепископ Евстратий (Зоря) подчеркнул, что Филарет огласит свое окончательное решение на объединительном Соборе 15 декабря.

В то же время в ходе визита Чернигов он призвал не обращать внимания на слухи.

"Это все неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 95-ом году, и никто эту благодать с меня не снимет", - заявил он.

По версии, описываемой собеседниками РБК-Украина из числа служителей церкви, Филарету могут предоставить титул "почетного патриарха" как признание его заслуг перед церковью и народом.

Кроме того, в церковных кругах отмечают, что персона Филарета может помешать максимально широкому объединению иерархов различных действующих церквей в поместную. По словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука), который поддерживает автокефалию, в случае избрания предстоятелем Филарета "никто или мало кто" из УПЦ (МП) перейдет в новую церковь.

Напомним, ранее Филарет заявил, что в объединительном Соборе примут участие три или четыре архиерея УПЦ Московского патриархата.

На прошлой неделе Синод УПЦ МП запретил своему епископату участвовать в объединительном Соборе.