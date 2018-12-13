Як буде проходити об'єднавчий Собор: головне

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обраний глава нової православної церкви повинен буде поїхати в Стамбул і отримати томос про автокефалію

Об'єднавчий Собор пройде 15 грудня в Києві в Софійському соборі. У ході загальних зборів духовенства буде оголошено про створення нової української православної церкви, обраний її голова та затверджено статут. Докладніше про те, як буде проходить Собор та хто може очолити українську автокефальну церкву - в матеріалі РБК-Україна.

Що таке об'єднавчий Собор

Об'єднавчий собор - це зібрання священнослужителів і мирян українських церков, в ході якого буде оголошено про створення нової православної церкви, а також буде обраний її голова. Саме він повинен поїхати в Стамбул і отримати томос про автокефалію української церкви.

Також на Соборі буде затверджений статут нової церкви - документ, що регламентує основні правила цієї церкви.

Фото: Хресна хода на підтримку єдиної церкви и рамках святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України 28 липня 2018 роки (РБК-Україна)

Хто буде брати участь у Соборі

Брати участь у Соборі будуть три діючі українські церкви. Це Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та Українська православна церква Московського патріархату.

Від УПЦ КП будуть брати участь понад 40 єпископів, від УАПЦ - 14. А від УПЦ МП на Собор, швидше за все, приїдуть тільки троє або четверо. Нагадаємо, що синод УПЦ Московського патріархату ухвалив рішення не брати участь в об'єднавчому Соборі, так як вважає його "незаконним зборами".

Всі єпископи отримали офіційне запрошення від патріарха Константинопольського Варфоломія. Кожен з них зможе взяти з собою на Собор одного священика і одного ченця або мирянина.

Головувати на Соборі буде митрополит Гальський Еммануїл (Адамакіс). Його вважають одним з кураторів з питання автокефалії української церкви в Константинопольському патріархаті.

Також на Соборі буде присутній президент України Петро Порошенко.

Фото: молебень за автокефалію на Софійській площі в Києві, 14 жовтня 2018 роки (president.gov.ua)

Як буде проходити Собор

Об'єднавчий Собор буде помісним. Це означає, що в ньому візьмуть участь не тільки архієреї (вищі чини духовенства, - ред.), але і миряни (яких, відповідно до запрошення, приведуть з собою архієреї).

Обрання глави нової церкви буде проходити в 2 тури. Спочатку всі учасники Собору висунуть кандидатів. Далі - "перший тур" голосування. Як і у випадку з висуненням кандидатів, голосувати будуть всі учасники - і єпископи, і священики, і миряни. За підсумками визначаться три кандидати, які проходять у "другий тур". Але там право голосу матимуть тільки єпископи.

Це попередній регламент з'їзду, остаточно порядок обрання голови буде визначено пізніше.

Хто може очолити нову українську церкву

Нинішній глава української православної церкви київського патріархату Філарет, за інформацією РБК-Україна, навряд чи буде претендувати на пост глави української автокефальної церкви. Але офіційно про це не повідомлялося. Своє рішення Філарет оголосить вже безпосередньо на Соборі.

Фото: Філарет (УНІАН)

Фаворитами цих "виборів" ЗМІ найчастіше називають патріаршого намісника Епіфанія (Думенка) та митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича). Обидва кандидата - з УПЦ КП.

Фото: Епіфаній Думенко (wikimedia.org/Frolexandr)

Фото: Михайло Зінкевич (pravoslaviavolyni.org.ua)