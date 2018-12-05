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Обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом

Новости » Общество    05.12.2018 - 10:27
Обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом

Вселенский патриархат восстановит Киевскую митрополию

Проектом устава Автокефальной украинской церкви, который был утвержден синодом Вселенского патриархата, предусмотрено, что возглавит церковь митрополит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.gr.

Агентство публикует страницу проекта устава церкви, отмечая, что для Украины будет выбрана модель Критской церкви, где также предстоятелем является митрополит.

В проекте устава прямо сказано, что Киев получит мирру только Вселенского патриархата, который также должен окончательно одобрить действия украинских священников.

Обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом

www.romfea.gr

Как сообщало РБК-Украина, на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября был подготовлен проект устава Украинской церкви

Напомним, президент Петр Порошенко 5 декабря сообщил, что объединительный собор архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

Порошенко объявил дату Объединительного собора Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной церкви, - Парубий
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