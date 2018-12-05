Обнародована часть проекта устава Автокефальной церкви во главе с митрополитом

Вселенский патриархат восстановит Киевскую митрополию

Проектом устава Автокефальной украинской церкви, который был утвержден синодом Вселенского патриархата, предусмотрено, что возглавит церковь митрополит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство церковных новостей Romfea.gr.

Агентство публикует страницу проекта устава церкви, отмечая, что для Украины будет выбрана модель Критской церкви, где также предстоятелем является митрополит.

В проекте устава прямо сказано, что Киев получит мирру только Вселенского патриархата, который также должен окончательно одобрить действия украинских священников.

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Как сообщало РБК-Украина, на заседании Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября был подготовлен проект устава Украинской церкви

Напомним, президент Петр Порошенко 5 декабря сообщил, что объединительный собор архиерейский собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.