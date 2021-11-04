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Будет еще две. В "Слуге народа" анонсировали новые отставки в Кабмине

Автор: Дмитрий Левицкий

Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств. Однако новые отставки в Кабмине состоятся не в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции монобольшинства Давида Арахамии.

"Две (отставки - ред.) есть. Но вы же знаете добрую традицию, что я вам не скажу (имена - ред.) до последнего момента", - сказал нардеп в кулуарах Рады.

Как отметил Арахамия, вопрос новых отставок будет рассматриваться где-то через полгода.

Напомним, вчера Верховная рада уволила глав Минобороны, Минреинтеграции, Минэкологии, Минэкономики и Министерства ОПК.

А сегодня нардепы назначили новых министров. В частности, уволенный из Минреинтеграции Алексей Резинков возглавил Министерство обороны.

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Кабинет Министров УкраиныСлуга народаДавид АрахамияВерховная рада