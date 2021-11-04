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Новым министром обороны стал Резников: решение Рады

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 11:04
Новым министром обороны стал Резников: решение Рады Фото: Алексей Резников стал министром обороны (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Соответствующее решение поддержали народные депутаты, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Новым министром обороны стал Алексей Резников. Его назначение поддержали 273 народных депутата.

Новым министром обороны стал Резников: решение Рады

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 229 за.
  • ОПЗЖ - 0 за.
  • "Европейская солидарность" - 0 за.
  • "Батькивщина" - 0 за.
  • "Голос" - 0 за.
  • Группа "За майбутнє" - 16 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно о Резникове

Алексей Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий с 2016 по 2018 годы.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции, вчера его уволили с этой должности. Также он покинул ТКГ.

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Алексей Резников
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