Новым министром обороны стал Резников: решение Рады

Верховная рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал бывший министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников .

Новым министром обороны стал Алексей Резников. Его назначение поддержали 273 народных депутата.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 229 за.

ОПЗЖ - 0 за.

"Европейская солидарность" - 0 за.

"Батькивщина" - 0 за.

"Голос" - 0 за.

Группа "За майбутнє" - 16 за.

Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно о Резникове

Алексей Резников работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий с 2016 по 2018 годы.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе. Также Алексей Резников был назначен 4 марта 2020 года на пост министра по реинтеграции, вчера его уволили с этой должности. Также он покинул ТКГ.