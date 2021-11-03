Больше не глава Минприроды: Рада уволила Абрамовского
Фото: министр Роман Абрамовский ушел в отставку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная рада Украины приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского. Его отставку поддержало большинство нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
- "Слуга народа" - 221 за.
- ОПЗЖ - 18 за.
- "Европейская солидарность" - 21 за.
- "Батьківщина" - 16 за.
- "Голос" - 0 за.
- Группа "За майбутнє" - 13 за.
- Группа "Довіра" - 19 за.
Что известно об Абрамовском
Романа Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.
Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык ранее в комментарии РБК-Украина сообщил, что на место Абрамовского претендует его первый заместитель Руслан Стрелец.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента