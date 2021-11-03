Больше не глава Минприроды: Рада уволила Абрамовского

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания .

Отставку Абрамовского поддержали 322 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

" Слуга народа " - 221 за.

" - 221 за. ОПЗЖ - 18 за.

- 18 за. " Европейская солидарность " - 21 за.

" - 21 за. " Батьківщина " - 16 за.

" - 16 за. " Голос " - 0 за.

" - 0 за. Группа "За майбутнє " - 13 за.

" - 13 за. Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно об Абрамовском

Романа Абрамовского назначили министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Нардеп от "Слуги народа" Ростислав Тистык ранее в комментарии РБК-Украина сообщил, что на место Абрамовского претендует его первый заместитель Руслан Стрелец.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что руководство страны не удовлетворено тем, как Минэкологии выполняет указы президента