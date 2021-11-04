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Буде ще дві. В "Слузі народу" анонсували нові відставки в Кабміні

Автор: Дмитро Левицький

Фракція "Слуга народу" планує змінити очільників ще двох міністерств. Однак нові відставки в Кабміні відбудуться не найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції монобільшості Давида Арахамії.

"Дві (відставки - ред.) є. Але ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (імена - ред.) до останнього моменту", - сказав нардеп в кулуарах Ради.

Як зазначив Арахамія, питання нових відставок буде розглядатися десь через півроку.

Нагадаємо, вчора Верховна рада звільнила очільників Міноборони, Мінреінтеграції, Мінекології, Мінекономіки та Міністерства ОПК.

А сьогодні нардепи призначили нових міністрів. Зокрема, звільнений з Мінреінтеграції Олексій Резінков очолив Міністерство оборони.

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