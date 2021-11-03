Министра стратегических отраслей Уруского отправили в отставку

Верховная рада Украины отправила в отставку министра стратегических отраслей Олега Уруского. Его отставку поддержало большинство народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания.

Отставку Уруского поддержали 342 парламентариев.

Как проголосовали фракции:

"Слуга народа" - 224 за.

ОПЗЖ - 17 за.

"Европейская солидарность" - 22 за.

"Батькивщина" - 19 за.

"Голос" - 16 за.

Группа "За майбутнє" - 11 за.

Группа "Довіра" - 18 за.

Что известно об Уруском

В середине 1990-х Уруский работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины, впоследствии руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

В 2005-2006 годах Уруский был первым заместителем министра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - главы Государственного космического агентства, но продержался на ней меньше года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом.

В 2020 году его назначили министром стратегических отраслей.

Кто будет следующим министром стратегических отраслей

Павел Рябикин, руководитель Гостаможни, будет предложен вместо Олега Уруского вице-премьером по стратегическим отраслям промышленности, сообщили РБК-Украина в "Слуге народа".