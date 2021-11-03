Любченко ушел в отставку: решение Рады
Министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Такое решение приняла Верховная рада Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.
Как проголосовали фракции:
- "Слуга народа" - 220 за.
- ОПЗЖ - 14 за.
- "Европейская солидарность" - 23 за.
- "Батьківщина" - 14 за.
- "Голос" - 1 за.
- Группа "За майбутнє" - 14 за.
- Группа "Довіра" - 19 за.
Что известно о Любченко
Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, от 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.
Должность Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
С декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.
В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.