Любченко ушел в отставку: решение Рады

Министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Такое решение приняла Верховная рада Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания .

Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

" Слуга народа " - 220 за.

" - 220 за. ОПЗЖ - 14 за.

- 14 за. " Европейская солидарность " - 23 за.

" - 23 за. " Батьківщина " - 14 за.

" - 14 за. " Голос " - 1 за.

" - 1 за. Группа "За майбутнє " - 14 за.

" - 14 за. Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно о Любченко

Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, от 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.

Должность Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

С декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.