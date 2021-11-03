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Любченко ушел в отставку: решение Рады

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 13:26
Любченко ушел в отставку: решение Рады Фото: министр экономики Алексей Любченко ушел в отставку (facebook.com/TaxUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Такое решение приняла Верховная рада Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Отставку Любченко поддержали 320 народных депутатов.

Как проголосовали фракции:

  • "Слуга народа" - 220 за.
  • ОПЗЖ - 14 за.
  • "Европейская солидарность" - 23 за.
  • "Батьківщина" - 14 за.
  • "Голос" - 1 за.
  • Группа "За майбутнє" - 14 за.
  • Группа "Довіра" - 19 за.

Что известно о Любченко

Алексей Любченко - украинский экономист, госслужащий, от 29 апреля 2020 года - глава Государственной налоговой службы, затем возглавил Министерство экономики.

Должность Любченко может занять заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.

С декабря 2020 года Свириденко возглавляет созданный президентом Владимиром Зеленским Совет по содействию бизнесу.

В июне-сентябре Свириденко также была членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". С марта 2020 по февраль 2021 года входила в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в подгруппу по экономическим и социальным вопросам.

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Алексей Любченко
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