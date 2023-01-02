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"Будемо готуватися, відбивати всі загрози": Ігнат про можливий обстріл перед Різдвом

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська можуть вдатися до чергового обстрілу України перед Різдвом 7 січня. При цьому українські військові готові відбивати усі атаки загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "24 каналу".

"Ми очікуємо, ми готуємось. Ви ж бачите, що три дні поспіль йдуть атаки. Як вони (росіяни - ред.) собі там спланували поки що ми не знаємо. Нам треба просто готуватися до цього і тримати порох сухим, як то кажуть, ракети, щоб були зарядженими, а люди готовими", - сказав він.

Ігнат зазначив, що Росія не змінила своїх загарбницьких намірів щодо України.

"Питання йде про їхнє виживання - не про наше, а про їхнє. Ми будемо готуватися, відбивати всі загрози", - додав він.

Нагадаємо, 31 грудня Росія масовано обстріляла територію України. Окупанти випустили більше 20 ракет, сили ППО знищили 12 з них.

У новорічну ніч ППО збила усі 45 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну.

Вночі 2 січня українські захисники знищили усі повітряні цілі ворога, що поцілили в Україну: 39 дронів, два "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

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