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"Будем готовиться, отражать все угрозы": Игнат о возможном обстреле перед Рождеством

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска могут прибегнуть к очередному обстрелу Украины перед Рождеством 7 января. При этом украинские военные готовы отбивать все атаки захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире "24 канала".

Вы же видите, что три дня подряд идут атаки. Как они (россияне - ред.) себе там спланировали пока мы не знаем. а люди готовы. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы", - сказал он.

Игнат отметил, что Россия не изменила своих захватнических намерений в отношении Украины.

"Вопрос идет об их выживании - не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы", - добавил он.

Напомним, 31 декабря Россия массированно обстреляла территорию Украины. Оккупанты выпустили более 20 ракет, силы ПВО уничтожили 12 из них.

В новогоднюю ночь ПВО сбила все 45 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину.

Ночью 2 января украинские защитники уничтожили все воздушные цели врага, которые били по Украине: 39 дронов, два "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

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