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Українська ППО у новорічну ніч знищила 45 "шахедів"

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Україна, Неділя 01 січня 2023 08:45
Українська ППО у новорічну ніч знищила 45 "шахедів" Фото: ППО вночі збила 45 дронів "шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони у новорічну ніч збили 45 ворожих дронів іранського виробництва "Shahed-131/136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 1 січня Росія намагалася атакувати Україну дронами, проте сили ППО та інші підрозділи українських військ знешкодили їх.

Так, захисники знищили 13 російських дронів ще у 2022-му, а інші 32 безпілотники - новому році.

Нагадаємо, росіяни у новорічну ніч атакували Україну, зокрема і Київ, ракетами та дронами-камікадзе. У небі над столицею за ніч збили 32 ворожі цілі.

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