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Сили ППО за ніч збили 39 дронів-камікадзе, два "Орлани" та ракету росіян

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 08:41
Сили ППО за ніч збили 39 дронів-камікадзе, два "Орлани" та ракету росіян Фото: ППО вночі збила 39 дронів "шахедів" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці протиповітряної оборони в ніч на 2 січня збили всі 39 дронів-камікадзе Shahed-131/136, які росіяни випустили по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Також захисники вночі збили два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що окупанти випустили у бік Києва 40 "шахедів". З них 15 знищили над сусідніми областями, 3 - у Київській області і 22 дрони - над столицею

Для збиття ворожих цілей залучили зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію та мобільні вогневі групи. Також дедалі активніше залучається техніка та озброєння надані Україні західними партнерами.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували столицю, Київську та Дніпропетровську області безпілотниками. Внаслідок атаки у Києві та області пошкоджені енергетичні об'єкти.

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