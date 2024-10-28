Буде опція в "Дії". На що можна витратити "тисячу Зеленського" і чи потрібно платити податок

Зазначається, що для отримання грошей потрібно буде мати картку "Національного кешбеку". Тобто, для отримання грошей потрібно буде мати картку "Національного кешбеку". У випадку, якщо її не буде, то в інший спосіб гроші отримати не вдасться.

Також для програми у "Дії" з'явиться опція "Отримати 1000" на цю картку, після її застосування гроші надійдуть на рахунок. Оподатковувати їх не планують, оскільки це вважатиметься держдопомогою.

Наразі вже відомо, що витрачати кошти можна буде на ті самі цілі, що й кешбек: оплата комуналки, квитки на концерти й театральні вистави, ліки українського виробництва, книжки.

Кошти також можна буде перераховувати і на потреби армії.

"Напряму на армію ці кошти уряд не може спрямувати, оскільки вони надходять до бюджету від донорів і не призначені на військові витрати. А через "еПідтримку" донатити на армію буде можна, оскільки гроші будуть уже не донорськими, а українських громадян", - сказано в матеріалі.

Що відомо про виплати

Нещодавно президент Володимир Зеленський анонсував виплати українцям. Вони почнуться вже від 1 грудня, а їх розмір буде 1000 гривень.

Як розповідав заступник міністра економіки Олексій Соболев, ці виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Нагадаємо, це віртуальна картка, яку треба відкрити через "Дію".

Також сьогодні ми писали про те, що українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати виплату.