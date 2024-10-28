Будет опция в "Дії". На что можно потратить "тысячу Зеленского" и нужно ли платить налог

В Украине планируется запустить программу финансовой помощи с 1 декабря. Она будет "привязана" к "Национальному кэшбеку".
Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Тысяча Зеленского: кто получит помощь от государства и что не так с этой идеей".
Отмечается, что для получения денег нужно будет иметь карточку "Национального кэшбека". То есть, для получения денег нужно будет иметь карточку "Национального кэшбека". В случае, если ее не будет, то иначе деньги получить не удастся.
Также для программы в "Дії" появится опция "Получить 1000" на эту карту, после ее применения деньги поступят на счет. Облагать их не планируют, поскольку это будет считаться госпомощью.
Уже известно, что тратить средства можно будет на те же цели, что и кэшбек: оплата коммуналки, билеты на концерты и театральные представления, лекарства украинского производства, книги.
Средства можно также перечислять и на нужды армии.
"Напрямую на армию эти средства правительство не может направить, поскольку они поступают в бюджет от доноров и не назначены на военные расходы. А через "поддержку" донатить на армию будет можно, поскольку деньги будут уже не донорскими, а украинских граждан", - сказано в материале.
Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам. Они начнутся уже с 1 декабря, а их размер будет 1000 гривен.
Как рассказывал замминистра экономики Алексей Соболев, эти выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Напомним, это виртуальная карточка, которую нужно открыть через "Дію".
Также сегодня мы писали о том, что находящиеся за рубежом украинские беженцы не смогут получить выплату.
Ранее президент рассказал о создании программы "Купи украинское", которая разработана для того, чтобы украинцы могли получить часть средств (кэшбек) за покупку товаров украинского производства на специальную карту. Таким образом, можно получить кэшбек размером до 3000 тысяч гривен.
Подробно о том, куда можно потратить средства из кэшбека – читайте в материале РБК-Украина.
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