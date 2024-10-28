Будет опция в "Дії". На что можно потратить "тысячу Зеленского" и нужно ли платить налог

Отмечается, что для получения денег нужно будет иметь карточку "Национального кэшбека". То есть, для получения денег нужно будет иметь карточку "Национального кэшбека". В случае, если ее не будет, то иначе деньги получить не удастся.

Также для программы в "Дії" появится опция "Получить 1000" на эту карту, после ее применения деньги поступят на счет. Облагать их не планируют, поскольку это будет считаться госпомощью.

Уже известно, что тратить средства можно будет на те же цели, что и кэшбек: оплата коммуналки, билеты на концерты и театральные представления, лекарства украинского производства, книги.

Средства можно также перечислять и на нужды армии.

"Напрямую на армию эти средства правительство не может направить, поскольку они поступают в бюджет от доноров и не назначены на военные расходы. А через "поддержку" донатить на армию будет можно, поскольку деньги будут уже не донорскими, а украинских граждан", - сказано в материале.

Что известно о выплатах

Недавно президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам. Они начнутся уже с 1 декабря, а их размер будет 1000 гривен.

Как рассказывал замминистра экономики Алексей Соболев, эти выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Напомним, это виртуальная карточка, которую нужно открыть через "Дію".

Также сегодня мы писали о том, что находящиеся за рубежом украинские беженцы не смогут получить выплату.